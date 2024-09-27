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Эсаулов Василий Антонов

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1858 ст.

Дата смерти

После 1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858 ст.

Отец: Есаулов Антон Петров

Мать: Есаулова Фекла Емельянова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова Надежда Ивановна (ж Василия Антоновича Эс)

Рождение ребёнка
28.06.1888 ст.

Сын: Эсаулов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Эсаулова Надежда Ивановна (ж Василия Антоновича Эс)

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №73/28.06/28/Павел/поч.Князевский/уволенный в безсрочный отпуск унтер-офицер Василий Антонов Эс+Надежда Ивановна В:с.Бахта, кр.Егор Иванович Эс
Рождение ребёнка
06.08.1889 ст.

Дочь: (Эсаулова) Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Эсаулова Надежда Ивановна (ж Василия Антоновича Эс)

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №84/06.08/6/Наталия/поч.Кн/уволенный по билету солд Василий Антонов Эс+Надежда Иван В: мать его вдова Мария Матвеева Эсаулова
Смерть
После 1869 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область

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