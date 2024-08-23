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Эсаулов Павел Васильевич

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

28.06.1888 ст.

Дата смерти

30.06.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1888 ст.

Отец: Эсаулов Василий Антонов

Мать: Эсаулова Надежда Ивановна (ж Василия Антоновича Эс)

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №73/28.06/28/Павел/поч.Князевский/уволенный в безсрочный отпуск унтер-офицер Василий Антонов Эс+Надежда Ивановна В:с.Бахта, кр.Егор Иванович Эс
Смерть
30.06.1888 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №41/30.06/02.07/поч.Кн/уволенный по билету унтер-офицер Василий Антонов Эс+сын Павел 2 дня от слабого рождения

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