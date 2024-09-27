Эсаулова Надежда Ивановна (ж Василия Антоновича Эс) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулова Надежда Ивановна (ж Василия Антоновича Эс)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эсаулов Василий Антонов

Рождение ребёнка
28.06.1888 ст.

Сын: Эсаулов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Эсаулов Василий Антонов

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №73/28.06/28/Павел/поч.Князевский/уволенный в безсрочный отпуск унтер-офицер Василий Антонов Эс+Надежда Ивановна В:с.Бахта, кр.Егор Иванович Эс
Рождение ребёнка
06.08.1889 ст.

Дочь: (Эсаулова) Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Эсаулов Василий Антонов

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №84/06.08/6/Наталия/поч.Кн/уволенный по билету солд Василий Антонов Эс+Надежда Иван В: мать его вдова Мария Матвеева Эсаулова
Смерть
Неизвестно

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