Эсаулова Надежда Ивановна (ж Василия Антоновича Эс)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1888 ст.
Отец ребёнка: Эсаулов Василий Антонов
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №73/28.06/28/Павел/поч.Князевский/уволенный в безсрочный отпуск унтер-офицер Василий Антонов Эс+Надежда Ивановна В:с.Бахта, кр.Егор Иванович Эс
Рождение ребёнка
06.08.1889 ст.
Дочь: (Эсаулова) Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Эсаулов Василий Антонов
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №84/06.08/6/Наталия/поч.Кн/уволенный по билету солд Василий Антонов Эс+Надежда Иван В: мать его вдова Мария Матвеева Эсаулова
Смерть
Неизвестно