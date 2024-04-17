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Чумов Роман Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

24.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1881

Отец: Чумов Иван Семенович

Мать: Чумова Малания Денисовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
04.02.1907

Жена: Чумова Дарья Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Чумова Анна Романовна

Мать ребёнка: Чумова Дарья Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Чумов алекс Романович

Мать ребёнка: Чумова Дарья Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Чумова Елистения Романовна

Мать ребёнка: Чумова Дарья Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.08.1914

Дочь: Чумова Ирина Романовна

Мать ребёнка: Чумова Дарья Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Чумова Анна Романовна

Мать ребёнка: Чумова Дарья Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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