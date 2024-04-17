Чумов Роман Иванович
Место рождения
Дата рождения24.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1881
Отец: Чумов Иван Семенович
Мать: Чумова Малания Денисовна
Бракосочетание
04.02.1907
Жена: Чумова Дарья Ивановна
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Чумова Анна Романовна
Мать ребёнка: Чумова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Чумова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Чумова Елистения Романовна
Мать ребёнка: Чумова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1914
Дочь: Чумова Ирина Романовна
Мать ребёнка: Чумова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Чумова Анна Романовна
Мать ребёнка: Чумова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно