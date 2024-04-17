Чумова (--) Малания Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти14.02.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1873
Отец ребёнка: Чумов Иван Семенович
Рождение ребёнка
15.02.1875
Дочь: Чумова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чумов Иван Семенович
Рождение ребёнка
22.06.1876
Сын: Чумов Петр Иванович
Отец ребёнка: Чумов Иван Семенович
Рождение ребёнка
14.08.1877
Сын: Чумов Петр Иванович
Отец ребёнка: Чумов Иван Семенович
Рождение ребёнка
24.09.1881
Сын: Чумов Роман Иванович
Отец ребёнка: Чумов Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чумов Иван Семенович
Смерть
14.02.1906
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]