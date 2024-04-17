Чумова (--) Малания Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумова (--) Малания Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

14.02.1906

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1873

Сын: Чумов Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Чумов Иван Семенович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.02.1875

Дочь: Чумова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чумов Иван Семенович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.06.1876

Сын: Чумов Петр Иванович

Отец ребёнка: Чумов Иван Семенович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.08.1877

Сын: Чумов Петр Иванович

Отец ребёнка: Чумов Иван Семенович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.09.1881

Сын: Чумов Роман Иванович

Отец ребёнка: Чумов Иван Семенович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумов Иван Семенович

Смерть
14.02.1906
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
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