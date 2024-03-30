Чумова (Баженова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧумова (Баженова) Дарья Ивановна

Чумова (Баженова) Дарья Ивановна

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Баженов Иван

Мать: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
04.02.1907

Муж: Чумов Роман Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Чумова Анна Романовна

Отец ребёнка: Чумов Роман Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Чумов алекс Романович

Отец ребёнка: Чумов Роман Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Чумова Елистения Романовна

Отец ребёнка: Чумов Роман Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.08.1914

Дочь: Чумова Ирина Романовна

Отец ребёнка: Чумов Роман Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Чумова Анна Романовна

Отец ребёнка: Чумов Роман Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close