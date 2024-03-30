Чумова (Баженова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1890
Отец: Баженов Иван
Бракосочетание
04.02.1907
Муж: Чумов Роман Иванович
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Чумова Анна Романовна
Отец ребёнка: Чумов Роман Иванович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Чумов Роман Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Чумова Елистения Романовна
Отец ребёнка: Чумов Роман Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1914
Дочь: Чумова Ирина Романовна
Отец ребёнка: Чумов Роман Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Чумова Анна Романовна
Отец ребёнка: Чумов Роман Иванович
Смерть
Неизвестно