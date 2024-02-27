Вайншток (Шапиро) Люба Авраам-Беровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайншток (Шапиро) Люба Авраам-Беровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: Шапиро Авраам Бер Лейбович

Мать: Шапиро Евгения (Хава) Исаевна

Дата рождения вычислена из записи о браке.
Бракосочетание
09.09.1893 ст.

Муж: Вейншток Исай (Ешаиогу) Моисеевич (Мовшевич)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 392 - Актовые записи о браке Еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 67об-68
Смерть
Неизвестно
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