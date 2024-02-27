Вайншток (Шапиро) Люба Авраам-Беровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866
Дата рождения вычислена из записи о браке.
Бракосочетание
09.09.1893 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 392 - Актовые записи о браке Еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 67об-68
Смерть
Неизвестно