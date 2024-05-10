Шапиро Авраам Бер Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Шестакова К.И. Жизнь и деятельность Н. А. Шапиро в документах Государственного архива Красноярского края | Опубликовано в сборнике «IX Краеведческие чтения. Енисейская губерния: лица истории. г. Красн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1865
Шестакова К.И. Жизнь и деятельность Н. А. Шапиро в документах Государственного архива Красноярского края | Опубликовано в сборнике «IX Краеведческие чтения. Енисейская губерния: лица истории. г. Красн... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Дочь: Вайншток (Шапиро) Люба Авраам-Беровна
Мать ребёнка: Шапиро (Хейсина) Евгения (Хава) Исаевна
Дата рождения вычислена из записи о браке.
Рождение ребёнка
31.05.1882 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 78 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1882 г. Лист 5об
Рождение ребёнка
25.02.1886 ст.
Дочь: (Шапиро) Ривка Абрамовна
Мать ребёнка: Шапиро (Хейсина) Евгения (Хава) Исаевна
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 15об
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.
Дочь: Шапиро (Шапиро) Миня-Бейла Авраам-Беровна
Мать ребёнка: Шапиро (Хейсина) Евгения (Хава) Исаевна
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 48об... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1890 ст.
Дочь: (Шапиро) Хана Авраам-Беровна
Мать ребёнка: Шапиро (Хейсина) Евгения (Хава) Исаевна
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 181 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1890 год. Лист 15об-16 ... Показать все
Смерть
Неизвестно