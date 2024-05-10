Шапиро (Шапиро) Миня-Бейла Авраам-Беровна 16.11.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шапиро (Шапиро) Миня-Бейла Авраам-Беровна

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

16.11.1888 ст.

Дата смерти

28.03.1889

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1888 ст.

Отец: Шапиро Авраам Бер Лейбович

Мать: Шапиро (Хейсина) Евгения (Хава) Исаевна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 48об... Показать все
Смерть
28.03.1889
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: «От поноса» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 394 - Актовые записи о смерти еврейской синагог... Показать все

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