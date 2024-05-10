Вейншток Исай (Ешаиогу) Моисеевич (Мовшевич) 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вейншток Исай (Ешаиогу) Моисеевич (Мовшевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
09.09.1893 ст.

Жена: Вайншток (Шапиро) Люба Авраам-Беровна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 392 - Актовые записи о браке Еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 67об-68
Смерть
Неизвестно

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