Иогансон Евгений Карлович 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иогансон Евгений Карлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1867

Дата смерти

23.12.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синани (Иогансон) Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Врач-психиатр
Смерть
23.12.1920
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Причина смерти: Расстрел

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