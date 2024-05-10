Иогансон Евгений Карлович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти23.12.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синани (Иогансон) Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-психиатр
Смерть
23.12.1920
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Причина смерти: Расстрел