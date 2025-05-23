Мотков Михаил
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти07.10.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
до войны директор маслобойни деревни Житин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маткова (Полякова) ?
Рождение ребёнка
10.03.1924
Дочь: Шляхтина (Маткова) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Маткова (Полякова) ?
Рождение ребёнка
14.03.1926
Мать ребёнка: Маткова (Полякова) ?
Рождение ребёнка
12.04.1932
Мать ребёнка: Маткова (Полякова) ?
Смерть
07.10.1938
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно