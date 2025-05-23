Мотков Михаил 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мотков Михаил

Место рождения

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

07.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Работа или профессия
Неизвестно
до войны директор маслобойни деревни Житин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маткова (Полякова) ?

Рождение ребёнка
10.03.1924

Дочь: Шляхтина (Маткова) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Маткова (Полякова) ?

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
14.03.1926

Сын: Мотков Федор Михайлович

Мать ребёнка: Маткова (Полякова) ?

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
12.04.1932

Сын: Матков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Маткова (Полякова) ?

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
07.10.1938
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

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