Матков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.04.1932
Дата смерти25.11.1988
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1932
Отец: Мотков Михаил
Мать: Маткова (Полякова) ?
Образование
Неизвестно
Ленинградский сельскохозяйственный институт
высшее
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
начальник райсельхоз управления Правдинского района Калининградской области
Работа или профессия
Неизвестно
директор совхоза «Железнодорожный»
Рождение ребёнка
15.01.1952
Мать ребёнка: Маткова (Ойкина) Серафима Николаевна
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
01.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маткова (Ойкина) Серафима Николаевна
Рождение ребёнка
20.07.1958
Мать ребёнка: Маткова (Ойкина) Серафима Николаевна
Смерть
25.11.1988
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно