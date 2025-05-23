Матков Иван Михайлович 12.04.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матков Иван Михайлович

Место рождения

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

12.04.1932

Дата смерти

25.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1932

Отец: Мотков Михаил

Мать: Маткова (Полякова) ?

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Образование
Неизвестно
Ленинградский сельскохозяйственный институт
высшее
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маткова (Ойкина) Серафима Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
начальник райсельхоз управления Правдинского района Калининградской области
Работа или профессия
Неизвестно
директор совхоза «Железнодорожный»
Рождение ребёнка
15.01.1952

Сын: Матков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Маткова (Ойкина) Серафима Николаевна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
01.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маткова (Ойкина) Серафима Николаевна

Рождение ребёнка
20.07.1958

Сын: Матков Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Маткова (Ойкина) Серафима Николаевна

Смерть
25.11.1988
Правдинск, Правдинский, Калининградская область
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно
Правдинск, Правдинский, Калининградская область

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