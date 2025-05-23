Маткова (Полякова) ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаткова (Полякова) ?

Маткова (Полякова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотков Михаил

Рождение ребёнка
10.03.1924

Дочь: Шляхтина (Маткова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Мотков Михаил

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
14.03.1926

Сын: Мотков Федор Михайлович

Отец ребёнка: Мотков Михаил

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
12.04.1932

Сын: Матков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мотков Михаил

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Житин, Осиповичский район, Могилёвская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.