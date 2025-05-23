Маткова (Полякова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мотков Михаил
Рождение ребёнка
10.03.1924
Дочь: Шляхтина (Маткова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Мотков Михаил
Рождение ребёнка
14.03.1926
Отец ребёнка: Мотков Михаил
Рождение ребёнка
12.04.1932
Отец ребёнка: Мотков Михаил
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно