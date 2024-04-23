Бахарев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахарев Алексей
Мать: Бахарева Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бахарева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахарева Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Бахарева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
16.02.1916
Дочь: Елисеева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бахарева Анна Трофимовна
Смерть
Неизвестно