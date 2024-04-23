Бахарев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарев Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахарев Алексей

Мать: Бахарева Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев Иван Иванович

Мать ребёнка: Бахарева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахарева Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Бахарева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
16.02.1916

Дочь: Елисеева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бахарева Анна Трофимовна

Никульское, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Никульское, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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