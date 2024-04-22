Бахарев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахарев Алексей

Бахарев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахарева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Бахарева Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Бахарева Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Бахарева Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Бахарева Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Бахарева Агриппина

Смерть
Неизвестно

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