Кочев Михаил Андрианович 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочев Михаил Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Кочев Андриан Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.?

Дочь: Кочева Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Кочева (Астраханцева) Эльвира Михайловна

Рождение ребёнка
24.09.?

Сын: Кочев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кочева (Астраханцева) Эльвира Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочева (Астраханцева) Эльвира Михайловна

Беломестново, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.07.1964

Сын: Кочев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Кочева (Астраханцева) Эльвира Михайловна

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