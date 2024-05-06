Кочев Михаил Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Кочев Андриан Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.?
Дочь: Кочева Лариса Михайловна
Мать ребёнка: Кочева (Астраханцева) Эльвира Михайловна
Рождение ребёнка
24.09.?
Сын: Кочев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кочева (Астраханцева) Эльвира Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Беломестново, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.07.1964
Мать ребёнка: Кочева (Астраханцева) Эльвира Михайловна