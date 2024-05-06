Кочева (Астраханцева) Эльвира Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочева (Астраханцева) Эльвира Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.07.?

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астраханцев Михаил

Мать: Астраханцева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
14.02.?

Дочь: Кочева Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Кочев Михаил Андрианович

Рождение ребёнка
24.09.?

Сын: Кочев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кочев Михаил Андрианович

Место жительства
Неизвестно
Беломестново, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочев Михаил Андрианович

Беломестново, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.07.1964

Сын: Кочев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Кочев Михаил Андрианович

Смерть
07.07.?
Беломестново, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

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