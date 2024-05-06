Кочева (Астраханцева) Эльвира Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.07.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Астраханцев Михаил
Рождение ребёнка
14.02.?
Дочь: Кочева Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Кочев Михаил Андрианович
Рождение ребёнка
24.09.?
Сын: Кочев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кочев Михаил Андрианович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1964
Отец ребёнка: Кочев Михаил Андрианович
Смерть
07.07.?