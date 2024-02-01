Кочев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.?
Дата смерти?.02.2024
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочева Елена Александровна
Мать ребёнка: Кочева Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
13.08.?
Дочь: Кочева Эльвира Александровна
Мать ребёнка: Кочева Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Кочева Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Кочева Галина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.2024