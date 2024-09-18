Каногин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каногин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каногин Григорий

Мать: Сналина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каногина Ирина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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