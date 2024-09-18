Каногин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каногин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.?.1906

Дата смерти

24.?.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.1906

Отец: Каногин Прокофий

Мать: Каногина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каногин Борис

Мать ребёнка: Сналина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каногин Александр

Мать ребёнка: Сналина Екатерина

Рождение ребёнка
27.?.1940

Сын: Каногин Евгений

Мать ребёнка: Сналина Екатерина

Смерть
24.?.1989

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