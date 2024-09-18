Каногин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.?.1906
Дата смерти24.?.1989
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.1906
Отец: Каногин Прокофий
Мать: Каногина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каногин Борис
Мать ребёнка: Сналина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каногин Александр
Мать ребёнка: Сналина Екатерина
Рождение ребёнка
27.?.1940
Сын: Каногин Евгений
Мать ребёнка: Сналина Екатерина
Смерть
24.?.1989