Сналина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сналина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: Сналина Капитолина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каногин Борис

Отец ребёнка: Каногин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каногин Александр

Отец ребёнка: Каногин Григорий

Рождение ребёнка
27.?.1940

Сын: Каногин Евгений

Отец ребёнка: Каногин Григорий

Смерть
Неизвестно

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