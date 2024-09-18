Сналина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей
Мать: Сналина Капитолина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каногин Борис
Отец ребёнка: Каногин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каногин Александр
Отец ребёнка: Каногин Григорий
Рождение ребёнка
27.?.1940
Сын: Каногин Евгений
Отец ребёнка: Каногин Григорий
Смерть
Неизвестно