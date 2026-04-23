Соловьев Сергей Иванович 20.09.1905 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьев Сергей Иванович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 20.09.1905 ст., Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер 1941

Отец
Соловьев Иван Васильевич23.08.1883 ст. г.р.
Мать
Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна12.12.1882 ст. г.р.
Супруги
Соловьева (Чертищева) Александра Алексеевна07.11.1905 г.р.
Дети
Кочергина (Соловьева) Нина Сергеевна20.12.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1905 ст.

Отец: Соловьев Иван Васильевич

Мать: Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева (Чертищева) Александра Алексеевна

Военная служба
С 1941 по 1941

Рождение ребёнка
20.12.1941

Дочь: Кочергина (Соловьева) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Соловьева (Чертищева) Александра Алексеевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
1941

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