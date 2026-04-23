Соловьев Сергей Иванович
мужской, родился 20.09.1905 ст., Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер 1941
ОтецСоловьев Иван Васильевич23.08.1883 ст. г.р.
МатьСоловьева (Халтурина) Анисья Васильевна12.12.1882 ст. г.р.
Супруги
Соловьева (Чертищева) Александра Алексеевна07.11.1905 г.р.
Дети
Кочергина (Соловьева) Нина Сергеевна20.12.1941 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1905 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С 1941 по 1941
Рождение ребёнка
20.12.1941
Дочь: Кочергина (Соловьева) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Соловьева (Чертищева) Александра Алексеевна
Смерть
1941