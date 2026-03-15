Соловьев Иван Васильевич
мужской, родился 23.08.1883 ст., Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно, Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
ОтецСоловьев Василий Моисеевич1842 ст. г.р.
МатьСоловьева Марина Арсениева1844 ст. г.р.
Супруги
Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна12.12.1882 ст. г.р.
Дети
Соловьев Сергей Иванович20.09.1905 ст. г.р.
Соловьев Михаил Иванович05.11.1908 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1883 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
19.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1905 ст.
Мать ребёнка: Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
05.11.1908 ст.
Мать ребёнка: Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
05.03.1911
Рождение ребёнка
18.02.1914 ст.
Сын: Соловьев Георгий Иванович
Мать ребёнка: Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
02.03.1917
Рождение ребёнка
10.02.1921
Сын: Соловьев Николай Иванович
Мать ребёнка: Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна
Смерть
Неизвестно