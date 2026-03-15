Соловьев Иван Васильевич 23.08.1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьев Иван Васильевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 23.08.1883 ст., Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно, Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Отец
Соловьев Василий Моисеевич1842 ст. г.р.
Мать
Соловьева Марина Арсениева1844 ст. г.р.
Супруги
Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна12.12.1882 ст. г.р.
Дети
Соловьев Сергей Иванович20.09.1905 ст. г.р.
Соловьев Михаил Иванович05.11.1908 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1883 ст.

Отец: Соловьев Василий Моисеевич

Мать: Соловьева Марина Арсениева

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Жена: Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
19.01.1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
20.09.1905 ст.

Сын: Соловьев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
05.11.1908 ст.

Сын: Соловьев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
05.03.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
18.02.1914 ст.

Сын: Соловьев Георгий Иванович

Мать ребёнка: Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
02.03.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
10.02.1921

Сын: Соловьев Николай Иванович

Мать ребёнка: Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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