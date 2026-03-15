Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна 12.12.1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 12.12.1882 ст., Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

умерла 03.10.1960, Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Отец
Халтурин Василий Иванович1843 г.р.
Мать
Халтурина (Михеева) Фекла Матвеевна1841 г.р.
Супруги
Соловьев Иван Васильевич23.08.1883 ст. г.р.
Дети
Соловьев Сергей Иванович20.09.1905 ст. г.р.
Соловьев Михаил Иванович05.11.1908 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1882 ст.

Отец: Халтурин Василий Иванович

Мать: Халтурина (Михеева) Фекла Матвеевна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Муж: Соловьев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.01.1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
20.09.1905 ст.

Сын: Соловьев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
05.11.1908 ст.

Сын: Соловьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
05.03.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
18.02.1914 ст.

Сын: Соловьев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
02.03.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.02.1921

Сын: Соловьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
03.10.1960
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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