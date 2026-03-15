Соловьева (Халтурина) Анисья Васильевна
женский, родилась 12.12.1882 ст., Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
умерла 03.10.1960, Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
ОтецХалтурин Василий Иванович1843 г.р.
МатьХалтурина (Михеева) Фекла Матвеевна1841 г.р.
Супруги
Соловьев Иван Васильевич23.08.1883 ст. г.р.
Дети
Соловьев Сергей Иванович20.09.1905 ст. г.р.
Соловьев Михаил Иванович05.11.1908 ст. г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1882 ст.
Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
19.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1905 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1911
Рождение ребёнка
18.02.1914 ст.
Сын: Соловьев Георгий Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1917
Рождение ребёнка
10.02.1921
Сын: Соловьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич
Смерть
03.10.1960