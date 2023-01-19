Храмцов Владимир Леонидович
Место рождения
Дата рождения12.02.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1979
МИМСХ по специальности "Инженер-механик"
Место жительства
1979
Рождение ребёнка
12.01.1981
Дочь: Храмцова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Храмцова (Юрко) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1988
Дочь: Храмцова Инна Владимировна
Мать ребёнка: Храмцова (Юрко) Наталья Ивановна