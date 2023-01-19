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Храмцов Владимир Леонидович

Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

12.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1957

Отец: Храмцов Леонид Дмитриевич

Мать: Храмцова (Стамболи) Нелли Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмцова (Юрко) Наталья Ивановна

Образование
1979
МИМСХ по специальности "Инженер-механик"
Место жительства
1979
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
12.01.1981

Дочь: Храмцова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Храмцова (Юрко) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1988

Дочь: Храмцова Инна Владимировна

Мать ребёнка: Храмцова (Юрко) Наталья Ивановна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

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