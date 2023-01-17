Храмцова (Стамболи) Нелли Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1957
Сын: Храмцов Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Храмцов Леонид Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.07.1959
Дочь: Соболева Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Храмцов Леонид Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
МГПИ
Образование
Неизвестно
МГПИ
Смерть
2001