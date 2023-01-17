Храмцова (Стамболи) Нелли Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмцова (Стамболи) Нелли Яковлевна

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

1932

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1957

Сын: Храмцов Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Храмцов Леонид Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.07.1959

Дочь: Соболева Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Храмцов Леонид Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмцов Леонид Дмитриевич

Образование
Неизвестно
МГПИ
Образование
Неизвестно
МГПИ
Смерть
2001
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