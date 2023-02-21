Храмцова (Юрко) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмцова (Юрко) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1981

Дочь: Храмцова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Храмцов Владимир Леонидович

Образование
1981
Рождение ребёнка
19.12.1988

Дочь: Храмцова Инна Владимировна

Отец ребёнка: Храмцов Владимир Леонидович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмцов Владимир Леонидович

Место жительства
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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