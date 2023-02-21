Храмцова (Юрко) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1981
Дочь: Храмцова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Храмцов Владимир Леонидович
Образование
1981
Рождение ребёнка
19.12.1988
Дочь: Храмцова Инна Владимировна
Отец ребёнка: Храмцов Владимир Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно