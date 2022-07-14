Надежда Корнилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Николаев
Рождение ребёнка
1873
Сын: Алексей Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Николаев
Рождение ребёнка
?.11.1874
Сын: Михаил Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Николаев
Рождение ребёнка
?.01.1877
Сын: Еверелий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Николаев
Смерть
Неизвестно