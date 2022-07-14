Надежда Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Корнилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Николаев

Рождение ребёнка
1873

Сын: Алексей Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Николаев

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.11.1874

Сын: Михаил Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Николаев

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.01.1877

Сын: Еверелий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Николаев

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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