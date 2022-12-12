Кирилл Николаев
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Николай Иванов
Мать: Настасья Алексеева
Рождение ребёнка
1873
Сын: Алексей Кириллов
Мать ребёнка: Надежда Корнилова
Рождение ребёнка
?.11.1874
Сын: Михаил Кириллов
Мать ребёнка: Надежда Корнилова
Рождение ребёнка
?.01.1877
Сын: Еверелий Кириллов
Мать ребёнка: Надежда Корнилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Корнилова
Смерть
Неизвестно