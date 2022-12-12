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Кирилл Николаев

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Место рождения

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Николай Иванов

Мать: Настасья Алексеева

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Алексей Кириллов

Мать ребёнка: Надежда Корнилова

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.11.1874

Сын: Михаил Кириллов

Мать ребёнка: Надежда Корнилова

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.01.1877

Сын: Еверелий Кириллов

Мать ребёнка: Надежда Корнилова

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Корнилова

Смерть
Неизвестно
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