Гутнев Николай Савельевич 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Гутнев Николай Савельевич

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1801, Бердянск

умер 20.06.1866, Бердянск

Дети
Гутнев Лукьян НиколаевичДо 1820 г.р.
Гутнев Павел Николаевич08.11.1830 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Гутнев Лукьян Николаевич

Мать ребёнка: (Гутнева) Матрона Климентьевна

Рождение ребёнка
08.11.1830

Сын: Гутнев Павел Николаевич

Мать ребёнка: (Гутнева) Матрона Климентьевна

Рождение ребёнка
01.09.1832

Дочь: (Гутнева) Устинья Николаевна

Мать ребёнка: (Гутнева) Матрона Климентьевна

Рождение ребёнка
05.07.1836

Дочь: (Гутнева) Марфа Николаевна

Мать ребёнка: (Гутнева) Матрона Климентьевна

Рождение ребёнка
25.09.1838

Дочь: Луцкая (Гутнева) Фекла Николаевна

Мать ребёнка: (Гутнева) Матрона Климентьевна

Рождение ребёнка
19.06.1843

Сын: Гутнев Евсей Николаевич

Мать ребёнка: (Гутнева) Матрона Климентьевна

Смерть
20.06.1866

Мы используем куки для улучшения работы сайта.