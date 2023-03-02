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Луцкая (Гутнева) Фекла Николаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

25.09.1838

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1838

Отец: Гутнев Николай Савельевич

Мать: (Гутнева) Матрона Климентьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Луцкая) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.11.1863

Сын: Луцкий Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.12.1865

Сын: Луцкий Миней Васильевич

Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич

Бракосочетание
До 1867

Муж: Луцкий Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.09.1867

Дочь: Савенко (Луцкая) Феодора Васильевна

Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.08.1869

Сын: Луцкий Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Майборода (Луцкая) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич

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