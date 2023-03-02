Луцкая (Гутнева) Фекла Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1838
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Луцкая) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.11.1863
Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.12.1865
Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич
Бракосочетание
До 1867
Рождение ребёнка
12.09.1867
Дочь: Савенко (Луцкая) Феодора Васильевна
Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.08.1869
Сын: Луцкий Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Майборода (Луцкая) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич