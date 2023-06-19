(Гутнева) Матрона Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гутнева) Матрона Климентьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Около 1801

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Гутнев Лукьян Николаевич

Отец ребёнка: Гутнев Николай Савельевич

Рождение ребёнка
08.11.1830

Сын: Гутнев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Гутнев Николай Савельевич

Рождение ребёнка
01.09.1832

Дочь: Устинья Николаевна

Отец ребёнка: Гутнев Николай Савельевич

Рождение ребёнка
05.07.1836

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Гутнев Николай Савельевич

Рождение ребёнка
25.09.1838

Дочь: Луцкая Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Гутнев Николай Савельевич

Рождение ребёнка
19.06.1843

Сын: Гутнев Евсей Николаевич

Отец ребёнка: Гутнев Николай Савельевич