Щукина (Козлова) Елизавета Васильевна 07.10.1896 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукина (Козлова) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Пачеболка, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.10.1896 ст.

Дата смерти

25.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1896 ст.

Отец: Козлов Василий Денисович

Мать: Козлова Анна Николаевна

Пачеболка, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1918 ст.

Муж: Щукин Александр Демосфенович

Рождение ребёнка
04.11.1919

Сын: Щукин Николай Александрович

Отец ребёнка: Щукин Александр Демосфенович

Лапушка, Панфиловская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
Около 1921 ст.

Сын: Щукин Борис Александрович

Отец ребёнка: Щукин Александр Демосфенович

Ермаково, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.08.1956
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

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