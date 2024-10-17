Щукина (Козлова) Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1896 ст.
Дата смерти25.08.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1896 ст.
Отец: Козлов Василий Денисович
Мать: Козлова Анна Николаевна
Бракосочетание
Около 1918 ст.
Рождение ребёнка
04.11.1919
Сын: Щукин Николай Александрович
Отец ребёнка: Щукин Александр Демосфенович
Лапушка, Панфиловская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
Около 1921 ст.
Сын: Щукин Борис Александрович
Отец ребёнка: Щукин Александр Демосфенович
Ермаково, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.08.1956
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область