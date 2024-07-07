Козлов Василий Денисович Около 1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлов Василий Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.

Отец: Козлов Денис Федорович

Мать: Козлова Агафья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Козлова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Николаевна

Пачеболка, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.10.1896 ст.

Дочь: Щукина (Козлова) Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Николаевна

Пачеболка, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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