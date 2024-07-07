Козлов Василий Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.
Отец: Козлов Денис Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Козлова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.1896 ст.
Дочь: Щукина (Козлова) Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно