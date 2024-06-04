Будаева (Ташлыкова) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаева (Ташлыкова) Ольга Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ташлыков Дмитрий Григорьевич

Мать: Ташлыкова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будаев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будаев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаев Михаил

Смерть
Неизвестно

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