Ташлыкова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташлыкова Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будаева (Ташлыкова) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Ташлыков Дмитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташлыков Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ташлыков Феодосий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ташлыков Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Ташлыков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ташлыков Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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