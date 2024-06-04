Ташлыкова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будаева (Ташлыкова) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Ташлыков Дмитрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ташлыков Феодосий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ташлыков Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
14.08.1909
Сын: Ташлыков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Ташлыков Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно