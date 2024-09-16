Орлов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения15.06.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.06.1868 ст.
Отец: Орлов Иван Антонович
Мать: Орлова Евдокия Антоновна
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/52 восприемница Евпраксия Семеновна, жена Михаила Михайловича (Матвеевка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Яков Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
12.02.1886 ст.
Жена: Орлова Анисья Тарасовна
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/96
Рождение ребёнка
01.01.1887 ст.
Мать ребёнка: Орлова Анисья Тарасовна
https://ya.ru/archive/catalog/57ab929a-9951-4418-8aa5-bf9495d97ab0/102
Восприемник
20.05.1888 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e0782dc5-c055-4fc7-9812-8e2a9697fd7a/71
Восприемник
01.10.1888 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e0782dc5-c055-4fc7-9812-8e2a9697fd7a/81
Рождение ребёнка
26.01.1896 ст.
Дочь: Полунина Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Орлова Анисья Тарасовна
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/78
Восприемник
24.02.1896 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/81
Восприемник
06.04.1896 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/84
Рождение ребёнка
02.08.1897 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Орлова Анисья Тарасовна
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/138
Восприемник
30.05.1898 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/145
Восприемник
04.02.1899 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/118
Рождение ребёнка
13.11.1899 ст.
Мать ребёнка: Орлова Анисья Тарасовна
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/141
Восприемник
17.03.1900 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/115
Рождение ребёнка
28.10.1901 ст.
Мать ребёнка: Орлова Анисья Тарасовна
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/128
Рождение ребёнка
06.07.1905 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Орлова Анисья Тарасовна
https://ya.ru/archive/catalog/ee984acd-48d5-4d0d-ae13-8a07f98b3583/72
Смерть
Неизвестно