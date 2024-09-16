Орлова (Бабина) Анисья Тарасовна
Место рождения
Дата рождения26.12.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
26.12.1866 ст.
Отец: Бабин Тарас Афанасьевич
Мать: Бабина Марфа Диевна
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/90
Бракосочетание
12.02.1886 ст.
Муж: Орлов Иван Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/96
Рождение ребёнка
01.01.1887 ст.
Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/57ab929a-9951-4418-8aa5-bf9495d97ab0/102
Восприемник
20.10.1890 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/cc6c36c7-1bd6-4b4d-9cf1-9a6afac0c105/148
Восприемник
22.11.1892 ст.
https://familio.org/profile/my-persons?page-myPersons=1
Восприемник
09.05.1894 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e830617e-3c07-4e0d-9f42-39f50eff4469/124
Рождение ребёнка
26.01.1896 ст.
Дочь: Полунина Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/78
Рождение ребёнка
02.08.1897 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/138
Рождение ребёнка
13.11.1899 ст.
Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/141
Рождение ребёнка
28.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/128
Рождение ребёнка
06.07.1905 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Орлов Иван Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/ee984acd-48d5-4d0d-ae13-8a07f98b3583/72
Смерть
Неизвестно