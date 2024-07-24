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Орлов Филипп Иванович

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.11.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1899 ст.

Отец: Орлов Иван Иванович

Мать: Орлова Анисья Тарасовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/141
Бракосочетание
13.11.1917 ст.

Жена: Орлова Наталья Федоровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/27
Смерть
Неизвестно

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