Орлов Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения13.11.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1899 ст.
Отец: Орлов Иван Иванович
Мать: Орлова Анисья Тарасовна
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/141
Бракосочетание
13.11.1917 ст.
Жена: Орлова Наталья Федоровна
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/27
Смерть
Неизвестно