Серкин Сергей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкин Сергей Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серкин Георгий Михайлович

Мать: Серкина Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серкина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Серкина Наталья Гермагеновна

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серкин Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Серкина Наталья Гермагеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серкин Владивир Сергеевич

Мать ребёнка: Серкина Наталья Гермагеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкина Наталья Гермагеновна

Смерть
Неизвестно

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