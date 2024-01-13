Серкин Сергей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серкина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Серкина Наталья Гермагеновна
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серкина Наталья Гермагеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серкин Владивир Сергеевич
Мать ребёнка: Серкина Наталья Гермагеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно