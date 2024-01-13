Серкина Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюхова (Серкина) Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Серкин Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Серкин Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серкина Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Серкин Георгий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1972
Дочь: Ивахнова (Серкина) Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Серкин Георгий Михайлович
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно