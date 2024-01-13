Серкина Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкина Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюхова (Серкина) Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Серкин Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серкин Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Серкин Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серкина Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Серкин Георгий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серкин Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
08.04.1972

Дочь: Ивахнова (Серкина) Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Серкин Георгий Михайлович

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно

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