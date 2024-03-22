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Коротецков Гавриил Николаевич

Место рождения

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

20.03.1810

Дата смерти

14.03.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1810

Отец: Коротецков Николай Семенович

Мать: Коротецкова Стефанида Тимофеева

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
26.01.1830

Жена: Коротецкова Параскева Федоровна

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1844

Сын: Коротецков Николай Гавриилович

Мать ребёнка: Коротецкова Параскева Федоровна

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Смерть
14.03.1853
Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Скоропостижно - по ведению пристава 3 стана Царскосельского уездаот 15 марта 1853 года за номером 1439
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