Коротецков Гавриил Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1810
Дата смерти14.03.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1810
Бракосочетание
26.01.1830
Рождение ребёнка
28.02.1844
Сын: Коротецков Николай Гавриилович
Мать ребёнка: Коротецкова Параскева Федоровна
Смерть
14.03.1853
Скоропостижно - по ведению пристава 3 стана Царскосельского уездаот 15 марта 1853 года за номером 1439