Коротецков Николай Семенов
Место рождения
Дата рождения08.03.1772
Дата смерти14.05.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1772
Отец: Семён Алексеев
Мать: Евдокия Фадеева
Рождение ребёнка
01.02.1803
Сын: Коротецков Семён Николаев
Мать ребёнка: Коротецкова Стефанида Тимофеева
Восприемники: Того же Пулково крестьянин Иван Тимофеев, того же Пулково крестьянина Ивана Иванова жена Васса Семенова
Рождение ребёнка
20.03.1810
Сын: Коротецков Гавриил Николаевич
Мать ребёнка: Коротецкова Стефанида Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.1843