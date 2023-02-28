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Коротецков Николай Семенов

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Место рождения

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

08.03.1772

Дата смерти

14.05.1843

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1772

Отец: Семён Алексеев

Мать: Евдокия Фадеева

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1803

Сын: Коротецков Семён Николаев

Мать ребёнка: Коротецкова Стефанида Тимофеева

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Восприемники: Того же Пулково крестьянин Иван Тимофеев, того же Пулково крестьянина Ивана Иванова жена Васса Семенова
Рождение ребёнка
20.03.1810

Сын: Коротецков Гавриил Николаевич

Мать ребёнка: Коротецкова Стефанида Тимофеева

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротецкова Стефанида Тимофеева

Смерть
14.05.1843
Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
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