Евдокия Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Фадеева

Евдокия Фадеева

Место рождения

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

1723

Дата смерти

07.05.1758

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Смерть
07.05.1758
Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1774

Сын: Коротецков Николай Семенович

Отец ребёнка: Семён Алексеев

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Родоначальник фамилии Коротецковы. В 1800 году впервые в церковных документах (метрических книгах и исповедных росписях) Николаю Семёнову приписывают фамилию Коротецков, которая впоследствии будет пер... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1786

Сын: Коротецков Николай Семенович

Отец ребёнка: Семён Алексеев

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Один из двойни. Его брат Иван умер 8.10.1786 от колотья.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close