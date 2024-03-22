Евдокия Фадеева
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти07.05.1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Смерть
07.05.1758
Рождение ребёнка
08.03.1774
Сын: Коротецков Николай Семенович
Отец ребёнка: Семён Алексеев
Родоначальник фамилии Коротецковы. В 1800 году впервые в церковных документах (метрических книгах и исповедных росписях) Николаю Семёнову приписывают фамилию Коротецков, которая впоследствии будет пер... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1786
Сын: Коротецков Николай Семенович
Отец ребёнка: Семён Алексеев
Один из двойни. Его брат Иван умер 8.10.1786 от колотья.