Мандельштам Иуда-Лейб Хаскелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Иуда-Лейб Хаскелевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Мандельштам Хаскель (Хацкель) Манделевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1773

Сын: Мандельштам Хацкель (Хаскель) Иуда-Лейбович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1779

Сын: Мандельштам Лейзер Иуда-Лейбович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1795

Сын: Мандельштам Цундель Иуда-Лейбович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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