Мандельштам Иуда-Лейб Хаскелевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Мандельштам Хаскель (Хацкель) Манделевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1773
Сын: Мандельштам Хацкель (Хаскель) Иуда-Лейбович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1779
Сын: Мандельштам Лейзер Иуда-Лейбович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1795
Сын: Мандельштам Цундель Иуда-Лейбович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно