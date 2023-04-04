Мандельштам Хацкель (Хаскель) Иуда-Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Хацкель (Хаскель) Иуда-Лейбович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Мандельштам Иуда-Лейб Хаскелевич

Мать: ?

Смерть
1854
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