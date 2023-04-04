Мандельштам Хаскель (Хацкель) Манделевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиОколо 1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Мандельштам Мандель (Мендель)
Рождение ребёнка
1753
Сын: Мандельштам Иуда-Лейб Хаскелевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1762
Сын: Мандельштам Мендель Хаскелевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандельштам Тевель Хаскелевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Около 1770