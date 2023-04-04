Мандельштам Хаскель (Хацкель) Манделевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМандельштам Хаскель (Хацкель) Манделевич

Мандельштам Хаскель (Хацкель) Манделевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Около 1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Мандельштам Мандель (Мендель)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Мандельштам Иуда-Лейб Хаскелевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1762

Сын: Мандельштам Мендель Хаскелевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандельштам Тевель Хаскелевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Около 1770
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close