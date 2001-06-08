Латухин Феодосий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1929
Дата смерти08.06.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латухина Любовь Феодосьевна
Мать ребёнка: Латухина Зоя Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Латухина Зоя Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латухин Фёдор Феодосьевич
Мать ребёнка: Латухина Зоя Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.04.1952
Дочь: Свизева (Латухина) Галина Феодосьевна
Мать ребёнка: Латухина Зоя Фёдоровна
Смерть
08.06.2001