Латухин Феодосий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латухин Феодосий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1929

Дата смерти

08.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латухина Любовь Феодосьевна

Мать ребёнка: Латухина Зоя Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латухина Зоя Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латухин Фёдор Феодосьевич

Мать ребёнка: Латухина Зоя Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.04.1952

Дочь: Свизева (Латухина) Галина Феодосьевна

Мать ребёнка: Латухина Зоя Фёдоровна

Смерть
08.06.2001

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