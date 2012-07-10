Латухина Зоя Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латухина Зоя Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1928

Дата смерти

10.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латухина Любовь Феодосьевна

Отец ребёнка: Латухин Феодосий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латухин Феодосий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латухин Фёдор Феодосьевич

Отец ребёнка: Латухин Феодосий Афанасьевич

Рождение ребёнка
29.04.1952

Дочь: Свизева (Латухина) Галина Феодосьевна

Отец ребёнка: Латухин Феодосий Афанасьевич

Смерть
10.07.2012

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