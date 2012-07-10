Латухина Зоя Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1928
Дата смерти10.07.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латухина Любовь Феодосьевна
Отец ребёнка: Латухин Феодосий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латухин Фёдор Феодосьевич
Отец ребёнка: Латухин Феодосий Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.04.1952
Дочь: Свизева (Латухина) Галина Феодосьевна
Отец ребёнка: Латухин Феодосий Афанасьевич
Смерть
10.07.2012